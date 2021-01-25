Знарок рассказал о состоянии здоровья Медведева после грубого фола защитника «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал травму нападающего Павла Медведева.

Форвард получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2 ОТ), когда очень неудачно упал на борт после толчка со стороны Брэди Остина. Защитник гостей получил за толчок большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

«У Павла Медведева очень серьёзная травма, он уже в институте Склифосовского. Позже нам дадут информацию, но травма, повторюсь, очень серьёзная», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 28 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» 27 января в Минске — с местным «Динамо».