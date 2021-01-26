Брэндон Саттер – шестой представитель семьи Саттеров, сделавший хет-трик в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился победой хозяев с разгромным счётом 7:1.
Главным героем встречи стал нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер. Канадский форвард оформил хет-трик, который стал для него первым за 13 сезонов в лиге. Матч с «Оттавой» был для 31-летнего нападающего 735-м в НХЛ. Он стал шестым представителем семейства Саттеров, оформившим хет-трик в матче НХЛ.
Рекордсменом в семье является Брайан Саттер (дядя Брендона) – семь хет-триков. Далее следуют Брент Саттер (отец Брендона, шесть), Дэррил Саттер (дядя, три), Рич Саттер (дядя, один) и Дуэйн Саттер (дядя), сделавший свой единственный хет-трик в плей-офф.
Самые результативные семьи в НХЛ. Рейтинг, в котором Гретцки только четвёртый
Первое место занимают Саттеры, их просто очень много.
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