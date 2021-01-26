Пьянов: не буду вмешиваться в судейство. Было, значит было

Нападающий «Амура» Валентин Пьянов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

«Проиграли матч, в конце упустили моменты, чтобы забить. Где-то удача была не на нашей стороне. Не знаю, что случилось с дисциплиной в первом периоде, стечение обстоятельств. То клюшка застрянет, то блокировка. Не буду вмешиваться в судейство. Было, значит было.



Метсола хорошо сыграл, раз мы не смогли его пробить во второй раз. Сами недостаточно активно шли на пятак. В конце встречи имели шансы, но фортуна отвернулась от нас. Значит, мы недостаточно старались, чтобы развернуть её в свою сторону. Будем стараться в следующем матче. В конце первого периода не засчитали нашу шайбу, но нам это дало импульс на второй период, мы хорошо его начали», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.