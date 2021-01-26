Светлов — о Лангхамере: не хочу концентрироваться на одном игроке, проиграла вся команда
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2).
«Быстрая и хорошая игра, интересная. Мы здорово играли, но хочу сделать комплимент в адрес соперника. У них очень здорово сыграл вратарь. Наш голкипер Марек Лангхамер ошибся в обеих шайбах? Ошибки бывают у всех, не без этого, игра вратаря важна. Метсола сегодня сыграл без ошибок, а у нас небольшие были. Не хочу концентрироваться на одном игроке, проиграла вся команда. У нас были моменты, но мы их не реализовали», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Через два дня, 28 января, команды снова встретятся в Хабаровске на льду «Платинум-Арены». Начало матча — в 12:00 мск.
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