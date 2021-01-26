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Вайсфельд — о Жамнове: если генменеджер спускается на скамейку, значит, что-то идёт не так

Вайсфельд — о Жамнове: если генменеджер спускается на скамейку, значит, что-то идёт не так
Хоккей / КХЛ 0
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Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о присутствии генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова на тренерской лавке клуба во время матча с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Честно говоря, я отношусь к подобным вещам достаточно скептически. Думаю, что каждый должен заниматься своим делом. У меня такое ощущение, что и сам Алексей Жамнов не горел желанием находиться на скамейке. Если бы он хотел работать главным тренером, то давно бы им был. Возможно, поступило указание от руководство.

Понимаю, если бы «Спартаком» руководил молодой тренер, и хоккеистам нужен был рядом авторитетный человек. Но Олег Знарок и Харийс Витолиньш – опытная бригада. Единственное, что появление Алексея Жамнова должно было психологически встряхнуть игроков. Это посыл – если генеральный менеджер спускается на скамейку, то, значит, что-то идёт не так», — приводит слова Вайсфельда пресс-служба КХЛ.

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