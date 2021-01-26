Заварухин: решили, что на каждой игре у «Сибири» будет новый капитан

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:4).

«Зрителям игра понравилась – забили много голов. Хорошо начали, было хорошее движение, были нацелены на ворота, но в конце первого периода в меньшинстве не дотерпели. Вроде здорово оборонялись, и у соперника бросков не было — нужно было поактивнее сыграть или, наоборот, подальше отойти от бросавшего игрока. Второй гол переломал нам игру — допустили технический брак на синей линии и пропустили ни с чего. Здорово, что ребята собрались и довели игру до победы.

Появление Овчинникова в составе? Мы в ходе игру поменяли его местами с Шаровым — он более спокойно сыграл в звене с Комаровым и Шашковым, больше на себя брал шайбу. Будем пробовать его в большинстве. У нас есть уже одна спецбригада большинства, будем пробовать его во второй. В МХЛ он занимает в большинстве место, на котором у нас играет Руохомаа. Сравнивать его с ним ещё рановато. Надеюсь, он будет прибавлять от игры к игре. Слышал много критики, что мы не давали ему играть, но я не враг ему — физически он не готов был играть. Каждому своё время. Того же Костю Окулова, когда я работал в «Снайперах», тоже не всегда брали в основу. Это делается для того, чтобы человек не получил травму, прогрессировал дальше.

Прибавил ли он в мышечной массе по сравнению с летом? Летом он похудел на пять килограммов, и в том числе из-за этого я его не брал в первую команду. Мы брали его на тренировки, но ему было тяжело именно в силовой борьбе с ребятами. Может быть, помните, но в начале чемпионата у него был эпизод с Алексеем Емелиным, когда он мог получить травму. Если парень будет прогрессировать, то я буду только рад. Я работал с молодыми и знаю, что это такое, когда они растут у тебя на глазах. Будем ли подключать Макара Никишанина? Он немного другого плана игрок. Посмотрим, но мы наблюдаем за каждым игроком молодёжки. Тот же Дубакин сыграл 22 игры. Я думал, что у него будет какой-то прогресс, но пока он не прогрессирует так, как нам хотелось бы.

Переход капитанской нашивки к Руохомаа? Тренерский штаб решил, что на каждую игру у нас будет новый капитан, чтобы ребята в роли лидеров повели за собой команду и почувствовали себя в этой роли. Попробуем дать капитанскую нашивку каждому», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.