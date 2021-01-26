Питерс: не думаю, что поражение повлияет на «Автомобилист» в психологическом плане

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:5).

«Расстроены, что пропустили гол в концовке. В третьем периоде смогли сравнять счёт, игра складывалась неплохо, но проиграли вбрасывание в зоне защиты, упустили соперника и в итоге проиграли.

Не думаю, что поражение повлияет на нас в психологическом плане. Да, у нас были моменты, над которыми нужно работать. Но у нас сильная группа игроков, которая психологически устойчива. Появился промежуток, когда мы могли отдохнуть. Теперь будем готовиться к матчу с «Ак Барсом».

Не считаю, что вратарь Якуб Коварж нервничал и сыграл слабо. Игра сама по себе не задалась с самого начала, когда мы позволили сопернику реализовать большинство. Затем мы неплохо смотрелись, удался конец первого периода. Нам стоит прибавлять в игре у бортов, во владении шайбой, в игре в зоне соперника», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.