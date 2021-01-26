Третьяк — о проведении ЧМ в одной стране: это мнение Фазеля, но решение примет совет ИИХФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, что ЧМ-2021 пройдёт в одной стране.

«Совет ИИХФ только завершился, решение о месте проведения пока не принято. Фазель высказал своё мнение об одной стране, но решение будет принимать совет. У каждого члена совета свое мнение. Когда определимся точно, тогда будет известно. Пока много технических вопросов к Латвии и другим претендентам. Чемпионат мира точно состоится, если коронавирус не вмешается. Никто не знает, что будет в мае. Не проводить два чемпионата мира подряд — это слишком», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Напомним, 18 января на заседании ИИХФ было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею — 2021 в Минске. Совет определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.