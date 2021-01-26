Пилут: чем ближе «Трактор» подбирается к плей-офф, тем лучше мы действуем как команда

Защитник «Трактора» Лоуренс Пилут прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:2).

«Хорошая игра со стороны обеих команд. Мы боролись и плотно играли до самого конца. В итоге нам удалось выиграть. Считаю, сегодня мы показали хороший хоккей.

Ощущается ли близость плей-офф? На каждый матч выходим с настроем побеждать. Каждый человек в нашей команде берёт на себя ответственность и делает всё возможное, чтобы выиграть. Считаю, чем ближе мы подбираемся к плей-офф, тем лучше действуем как команда, как единое целое.

Иногда с нашей стороны случается счастливый отскок, иногда везёт сопернику. Даже если бы «Барыс» забил, мы сражались бы до самого конца, чтобы довести результат до победного.

Я близок к рекорду «Трактора» по блокшотам в КХЛ? Наш тренерский штаб проделывает отличную работу. Они наставляют нас, чтобы мы помогали друг другу. Блокшоты и являются видом такой помощи. Хочу помогать команде. Если могу это делать таким способом, значит, буду это делать.

Чего не хватает «Трактору», чтобы более эффективно работать в большинстве? Мы достаточно упорно работаем над этим компонентом. Возможно, нам где-то не хватает движения, надо чуть больше создавать моментов, тогда всё получится», — приводит слова Пилута пресс-служба клуба.