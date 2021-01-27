«Питтсбург» уступил «Бостону» в овертайме, несмотря на ассист Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Ник Ритчи и Крэйг Смит.

У «Питтсбурга» голы на свой счёт записали Джейсон Цукер и Каспери Капанен. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу.

«Питтсбург» прервал свою победную серию из четырёх матчей, а «Бостон» побеждает в третьей игре подряд. Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Бостон» на выезде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 31 января и 2 февраля, а «Питтсбург» проведёт выездные встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс» также 31 января и 2 февраля.