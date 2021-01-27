«Питтсбург» уступил «Бостону» в овертайме, несмотря на ассист Малкина
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршан, Ник Ритчи и Крэйг Смит.
У «Питтсбурга» голы на свой счёт записали Джейсон Цукер и Каспери Капанен. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу.
«Питтсбург» прервал свою победную серию из четырёх матчей, а «Бостон» побеждает в третьей игре подряд. Следующий матч команды проведут между собой 29 января, затем «Бостон» на выезде сыграет с «Вашингтон Кэпиталз» 31 января и 2 февраля, а «Питтсбург» проведёт выездные встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс» также 31 января и 2 февраля.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2021, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маршан (Макэвой) – 07:41' (4x5) 2:0 Ритчи (Маршан, Макэвой) – 27:58' (5x3) 2:1 Цукер (Макканн, О'Коннор) – 49:47' (5x5) 2:2 Капанен (Малкин, Цукер) – 56:44' (5x5) 3:2 Смит (Крейчи, Макэвой) – 64:49' (3x3)
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