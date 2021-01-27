Джон Гибсон догнал Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Дэнтон Хейнен.
Главным героем матча стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 31 бросок. Американский вратарь оформил второй шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ. Американец и россиянин делят первое место в лиге по этому показателю.
19 января Джон оформил 20-й шат-аут за карьеру в клубе и лиге. Тогда Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов. Американцу потребовалось 290 матчей, чтобы покорить этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру (238 матчей).
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