Джон Гибсон догнал Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Дэнтон Хейнен.

Главным героем матча стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 31 бросок. Американский вратарь оформил второй шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ. Американец и россиянин делят первое место в лиге по этому показателю.

19 января Джон оформил 20-й шат-аут за карьеру в клубе и лиге. Тогда Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов. Американцу потребовалось 290 матчей, чтобы покорить этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру (238 матчей).