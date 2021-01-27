Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джон Гибсон догнал Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ

Джон Гибсон догнал Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы стал Дэнтон Хейнен.

Главным героем матча стал голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 31 бросок. Американский вратарь оформил второй шат-аут в нынешней регулярке, благодаря чему догнал голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова по матчам на ноль в этом сезоне НХЛ. Американец и россиянин делят первое место в лиге по этому показателю.

19 января Джон оформил 20-й шат-аут за карьеру в клубе и лиге. Тогда Гибсон стал вторым голкипером в истории «Анахайма» по скорости достижения 20 шат-аутов. Американцу потребовалось 290 матчей, чтобы покорить этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит Жану-Себастьяну Жигеру (238 матчей).

Главный тренер «Анахайма» назвал Гибсона лучшим вратарём в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021