«Тампа» и «Даллас», одержав три победы кряду на старте сезона, вошли в историю НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:1. Эта победа стала третьей кряду на старте сезона для финалиста минувшего розыгрыша Кубка Стэнли.
Ранее трёхматчевую победную серию выдал действующий чемпион НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Нынешний сезон стал всего третьим за всю историю лиги, когда чемпион и финалист прошлого плей-офф стартовали в новой регулярке минимум с трёх побед подряд.
В сезоне-1965/1966 обладатель минувшего Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» одержал три победы подряд, тогда как финалист «Чикаго Блэкхоукс» выиграл четыре матча кряду. Спустя 10 лет чемпион «Филадельфия Флайерз» выдал четырёхматчевую победную серию, а финалист «Баффало Сэйбрз» — восьматчевую.
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