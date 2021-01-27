Крайдер — о серии поражений «Рейнджерс»: происходящее необходимо давить в зародыше

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).

«Поражение есть поражение. Неважно, играешь ли ты правильно, неважно, уступаешь ли ты с минимальным счётом или сопернику немного везёт. Главное – находить пути к победе. Мы проиграли в четвёртый раз подряд. Наша раздевалка должна ненавидеть проигрывать, а происходящее необходимо давить в зародыше», – цитирует Крайдера пресс-служба НХЛ.

У «Рейнджерс» голами отметились Крайдер и К'Андре Миллер. Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич принял участие в первой голевой комбинации, отдав результативную передачу. Бучневич провёл на льду 18.17. Другой россиянин в составе гостей Артемий Панарин провёл на льду 23.14 и заработал показатель полезности «0», а вратарь Александр Георгиев отразил 21 бросок из 24. Другой голкипер Игорь Шестёркин на лёд не выходил.