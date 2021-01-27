Тротц: соперники уже играют в режиме плей-офф, а «Айлендерс» — нет. Меня это просто бесит

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

«Знаете, я об этом предупреждал. Эта команда умеет сплачиваться и объединяться, когда приходят трудности. Они сыграли с большим воодушевлением, а те, кто занял место выбывших, сыграли очень системно и быстро. Но я чувствовал, что для нашей команды это упущенная возможность.



Ну посудите сами. У вас на трибунах сидит, наверное, лучший снайпер всех времён. Нет Кузнецова, несколько человек травмировано. Бекстрём пропустил какое-то время, Эллер тоже. Но соперник работал, они катили. Признаюсь честно, меня ошеломил тот факт, что мы не набрали даже одного очка.

Конечно, для нас это упущенная возможность. Надо отдать должное «Вашингтону», они сблокировали много бросков. А мы не усложнили работу Ванечека. Соперники уже играют в режиме плей-офф, а мы — нет. Меня это просто бесит», — сказал Тротц.