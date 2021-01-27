Гимаев — о проблемах «Сибири»: бросается в глаза, что в команде нет лидера

Бывший защитник «Сибири», а ныне эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Сергей Гимаев — младший поделился мнением о неудачном выступлении новосибирской команды в нынешнем сезоне.



«Визуально мне бросилось в глаза, что в команде нет лидера. Например, такого, каким у нас был Алексей Копейкин. Плюс у нас тогда были ребята, которые могли взять слово. Возможно, я ошибаюсь, но по этим играм я такого человека в нынешней «Сибири» не увидел. Да и вообще я не увидел целостности в игре. Допустим, прошлогодняя «Сибирь» — это та же команда, но она показывала более складный хоккей. Тогда была видна картинка, была понятна тактика. Сейчас она действует более анархично и то играет, то не играет. Плюс, если по ходу сезона меняется капитанская нашивка, это о чём-то говорит.



Сможет ли «Сибирь» зацепиться за плей-офф? Команду пытаются слепить уже по ходу сезона, а это ни к чему хорошему не приведёт. Либо фундамент заложен, либо нет. Даже те новички, которые пополнили команду, не дают результат, на который все рассчитывали. Взять тех же Ушениных — видно, что бьются, но эффекта-то никакого нет, очки они не набирают. По большому счёту, команду они не усилили. Считаю, что сильно ударила по команде потеря Эрика О’Делла. Помимо того что он крутой игрок, «Сибирь» ещё и потеряла легионерскую позицию. Да, потом подписали Йормакку, но он тоже не заиграл.

У «Сибири» не такой большой бюджет и поэтому потеря любого игрока — это большой удар по команде. Из-за того что она проигрывает, видно, что накапливается какая-то пустота внутри. Плюс ко всему, «Сибирь» всегда плохо начинает — каждый раз слабо начинает первый период, а потом по ходу игры начинает доставать внутренние резервы и спасать игру, но зачастую становится поздно», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.