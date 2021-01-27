Борющаяся за плей-офф «Северсталь» выйдет на матч со СКА дублирующим составом
«Северсталь» объявила состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальной странице череповецкой команды в «Твиттере».
На матч вызваны 8 игроков из «Алмаза» и «Молота-Прикамье». Таким образом, команда выйдет дублирующим составом.
Стоит отметить, что «Северсталь» борется за попадание в плей-офф. Сейчас череповчане занимают седьмое место в Западной конференции, на два очка опережая идущих следом «Витязь» и «Спартак».
Капитаном назначен 18-летний Никита Гуслистов, оформивший хет-трик в матче с «Автомобилистом». Ассистенты — Андрей Алексеев и Антон Сизов.
- Тихонов – Макеев, Думбадзе – Алексеев – Казаков;
- Рогов – Сизов, Абдул – Гуслистов – Моисеев;
- Каримов – Басимов, Марков – Лапин – Егоров;
- Холькин – Кудако, Неволин – Капустин – Белялов.
Место в воротах займёт Константин Шостак. Ему сменщиком станет Дмитрий Шугаев.
18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом»
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
18:10
-
18:01
-
17:42
-
17:12
-
16:26
-
15:35
-
15:00
-
14:35
-
14:14
-
13:56
-
13:25
-
12:56
-
12:35
-
12:10
-
11:51
-
11:15
-
10:59
-
10:31
-
10:06
-
09:40
-
09:12
-
09:01
-
08:43
-
08:21
-
08:08
-
07:57
-
07:54
-
07:40
-
07:25
-
07:25
-
07:02
-
06:49
-
06:42
-
06:31
-
06:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам