Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Борющаяся за плей-офф «Северсталь» выйдет на матч со СКА дублирующим составом

«Северсталь» объявила состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальной странице череповецкой команды в «Твиттере».

На матч вызваны 8 игроков из «Алмаза» и «Молота-Прикамье». Таким образом, команда выйдет дублирующим составом.

Стоит отметить, что «Северсталь» борется за попадание в плей-офф. Сейчас череповчане занимают седьмое место в Западной конференции, на два очка опережая идущих следом «Витязь» и «Спартак».

Капитаном назначен 18-летний Никита Гуслистов, оформивший хет-трик в матче с «Автомобилистом». Ассистенты — Андрей Алексеев и Антон Сизов.

Тихонов – Макеев, Думбадзе – Алексеев – Казаков;

Рогов – Сизов, Абдул – Гуслистов – Моисеев;

Каримов – Басимов, Марков – Лапин – Егоров;

Холькин – Кудако, Неволин – Капустин – Белялов.

Место в воротах займёт Константин Шостак. Ему сменщиком станет Дмитрий Шугаев.