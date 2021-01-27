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Борющаяся за плей-офф «Северсталь» выйдет на матч со СКА дублирующим составом

Борющаяся за плей-офф «Северсталь» выйдет на матч со СКА дублирующим составом
Хоккей / КХЛ 0
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«Северсталь» объявила состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с санкт-петербургским СКА, сообщается на официальной странице череповецкой команды в «Твиттере».

На матч вызваны 8 игроков из «Алмаза» и «Молота-Прикамье». Таким образом, команда выйдет дублирующим составом.

Стоит отметить, что «Северсталь» борется за попадание в плей-офф. Сейчас череповчане занимают седьмое место в Западной конференции, на два очка опережая идущих следом «Витязь» и «Спартак».

Капитаном назначен 18-летний Никита Гуслистов, оформивший хет-трик в матче с «Автомобилистом». Ассистенты — Андрей Алексеев и Антон Сизов.

  • Тихонов – Макеев, Думбадзе – Алексеев – Казаков;
  • Рогов – Сизов, Абдул – Гуслистов – Моисеев;
  • Каримов – Басимов, Марков – Лапин – Егоров;
  • Холькин – Кудако, Неволин – Капустин – Белялов.

Место в воротах займёт Константин Шостак. Ему сменщиком станет Дмитрий Шугаев.

18-летний Никита Гуслистов оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Автомобилистом»
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