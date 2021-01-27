Брагин — о победе над «Северсталью»: в таких матчах надо сразу забивать 3-4 гола

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с череповецкой «Северсталью» (4:1).



«Играли с молодой командой. Мы держали нить встречи в руках, в таких матчах надо забивать сразу три-четыре гола. Были очень хорошие моменты. Пропустили необязательный гол в начале третьего периода, но потом забили третий и четвёртый, довели матч до победы.



Не думаю, что третий период получился нервным. После пропущенного гола наши ребята неплохо играли. Соперник создал какой-то один момент, а мы имели неплохие шансы. Надо было раньше забивать и спокойно доигрывать матч», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА переиграл дублирующий состав «Северстали» со счётом 4:1