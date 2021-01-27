Пяаярви: в Америке есть выражение «снять обезьяну со спины». Сегодня я её снял

Нападающий московского «Динамо» Магнус Пяаярви подвёл итоги встречи с ЦСКА (4:1).



«Очень хорошо сыграли в первом периоде, этот отрезок в нашем исполнении был великолепен, мы забросили две шайбы. Весь матч отлично играли в обороне. Все сегодня были на высоте — вратарь, защитники и нападающие. Большая победа!



Безусловно, сейчас чувствую определённую завершённость. Всегда здорово забивать первую шайбу, особенно после такого простоя. К тому же шайба очень важная. В Америке есть такое выражение — «снять обезьяну со спины». Сегодня я её снял.



Всегда есть период перехода. Конечно, он не должен быть таким долгим. Мы все профессионалы. Хотя адаптация всегда требует времени. Есть отличия в деталях, к этому нужно привыкнуть.



В клубе играю совершенно в другой хоккей, чем в сборной Швеции? Больше хочу играть с шайбой, как и остальные игроки в нашем звене. Оскар Линдберг хорошо играет у борта. Считаю, я так мог бы играть с другого фланга. В последнее время действительно чаще иду на пятак. Мне там тоже комфортно, но, честно говоря, если бы у меня был выбор, предпочёл бы больше играть с шайбой», — передаёт слова Пяаярви корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первая шайба Пяаярви за «Динамо» принесла бело-голубым победу в матче с ЦСКА