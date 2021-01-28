Хартли — о победе в Риге: не самый лучший матч «Авангарда», но главное, что взяли два очка

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (2:1).

«В третьем периоде мы сделали встречу достаточно интересной, угодив в неприятную ситуацию с удалениями. Тем не менее здорово действовали в меньшинстве, хорошо нейтрализовали моменты соперника. Чего стоит один только сейв Бобкова за несколько секунд до конца матча, когда у соперника были все шансы, чтобы перевести игру в овертайм. Не самый лучший матч для нас, но главное, что взяли два очка, чем мы довольны.



Я знаю многих игроков «Динамо», знаю их сильные стороны, знаю слабые. Здесь ситуация схожа с тем, когда ты много раз играешь в плей-офф против какой-то команды, потом встречаешься с ней в следующем сезоне и знаешь более конкретные детали её стиля. Но это имеет значение только перед игрой – как только шайба касается льда, все решают игроки», – цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.