«Оттава» выдала один из худших стартов сезона в 29-летней истории клуба

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.
Для «Сенаторз» это поражение стало шестым в семи матчах со старта сезона. Канадский клуб выдал один из худших стартов регулярного чемпионата в 29-летней истории клуба. В этом сезоне подопечные Ди Джея Смита пропустили уже 32 шайбы, что является третьим результатом в истории по количеству пропущенных голов на семиматчевом отрезке. В 1992 году году «Оттава» пропустила 37 шайб в семи матчах, а спустя год — 33.
Единственный гол в составе гостей забил Джош Норрис. Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов за 19.01 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У защитника гостей Никиты Зайцева за 22.41 на льду показатель полезности «0».
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