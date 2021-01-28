Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» выдала один из худших стартов сезона в 29-летней истории клуба

«Оттава» выдала один из худших стартов сезона в 29-летней истории клуба
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

Для «Сенаторз» это поражение стало шестым в семи матчах со старта сезона. Канадский клуб выдал один из худших стартов регулярного чемпионата в 29-летней истории клуба. В этом сезоне подопечные Ди Джея Смита пропустили уже 32 шайбы, что является третьим результатом в истории по количеству пропущенных голов на семиматчевом отрезке. В 1992 году году «Оттава» пропустила 37 шайб в семи матчах, а спустя год — 33.

Единственный гол в составе гостей забил Джош Норрис. Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов за 19.01 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У защитника гостей Никиты Зайцева за 22.41 на льду показатель полезности «0».

Главный тренер «Оттавы» — о Мюррее: он должен был пройти через это и биться за нас
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021