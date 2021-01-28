Немировски — о 3:1 в матче с минским «Динамо»: «Торпедо» могло забить больше

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

«Очень доволен ребятами, хорошая игра. Хорошо двигались сами, двигали шайбу, моменты были, креатив. Могли забить больше. Жалко, что пропустили в третьем периоде, там была ошибка на смене. Едем дальше», – цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

На второй минуте Сергей Гончарук вывел нижегородцев вперёд. На 14-й минуте Джастин Клус с передачи Криса Уайдмана увеличил преимущество гостей. В середине второго периода Клус, реализовав численное большинство, оформил дубль. На 51-й минуте Денис Мосалёв отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске встретится с московским ЦСКА, а «Торпедо» в Хельсинки — с местным «Йокеритом». Обе встречи состоятся 29 января.