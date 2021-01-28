Лямся: в «Салавате» два хороших голкипера, проводим ротацию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2).
«Матч получился похожим на прошлую игру. Соперник действовал агрессивно и быстро, поэтому очень доволен тем, что мы увозим из Хабаровска четыре очка. Отмечу игру Даниила Тарасова и действия в меньшинстве.
У нас два хороших голкипера в команде, мы проводим ротацию. Ключевой идеей замены центров в третьем и четвёртом звеньях стало то, что я хотел посмотреть, как будут смотреться вместе Пименов и Амиров. Лисовец не играет после матча с «Северсталью» из-за обычной ротации. Думаю, он может сыграть в следующем матче», — цитирует Лямся пресс-служба КХЛ.
Гол Маннинена принёс «Салавату» победу и обеспечил уфимцам место в плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард».
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