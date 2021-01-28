Торторелла: намерен тренировать Лайне так же, как Дюбуа. Я всегда буду предельно честным

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал приобретение командой крайнего форварда Патрика Лайне в результате сделки по обмену центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег Джетс».
«Я тренировал Люка, как любого другого хоккеиста, и намерен так же тренировать Лайне, когда он появится в команде. Для игрока лучше всего, если я всегда буду предельно честным с ним.
У нас есть проблемы с результативностью. Они появились несколько лет назад. Я говорил с Патриком, вчера пару раз общался с ним. Он умный парень, который хочет знать, с кем будет играть, как мы планируем разыгрывать большинство.
Я наблюдал за ним со стороны. Он очень опасен на левом фланге. Нам нужно подумать над этим. У меня есть пять или шесть вариантов троек на бумаге. Но кто знает, что будет с нами, если начнутся травмы. Посмотрим, что получится, и будем решать эти вопросы, когда он здесь появится.
Я не верю в то, что можно заставить кого-то передумать. Мои отношения с Люком были точно такими же, как со всеми другими хоккеистами. Моя работа заключается в том, чтобы помогать им двигаться вперёд. Игроки должны нести ответственность. Мы придерживаемся определённых стандартов, и все должны им следовать. Если честно, мне тяжело, когда кто-то говорит, что не хочет играть здесь… Меня это злит», — приводит слова Тортореллы Sportsnet.
- 28 января 2021
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