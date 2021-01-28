Заварухин: специально отдали инициативу «Трактору», чтобы сыграть на контратаках

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в домашнем матче с челябинским «Трактором» (3:2 ОТ).

«Прежде всего мы сегодня здорово сыграли в обороне — только в концовке где-то не дотерпели. Мы специально отдали инициативу «Трактору», сделали это, чтобы сыграть на контратаках. Мне понравилась игра, понравилась движение.

Можно ли назвать этот лучшим в сезоне по самоотдаче? У нас были хорошие игры в сезоне и по самоотдаче, и по ловле шайбы на себя. Может быть, где-то в некоторых матчах не было результата, но сегодня он был», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 1 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 31 января в Хабаровске — с местным «Амуром».