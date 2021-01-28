Ли: «Сибири» нельзя уходить на самое дно, мы задолжали болельщикам победы и хорошую игру

Нападающий новосибирской «Сибири» Олег Ли прокомментировал победу в домашнем матче над челябинским «Трактором» (3:2 ОТ).

«Хорошо начали матч, хорошая контактная игра, хорошие драки. В концовке не дотерпели — это наша проблема. Такие матчи нужно доводить до победы любыми способами, но хорошо, что в овертайме смогли выиграть.

За счёт чего удалось прибавить и почему не реализовывали свои шансы в предыдущих домашних матчах? Тяжёлый вопрос. Чего-то не хватало, недорабатывали. Были индивидуальные ошибки, не получалось. Счёт был на табло, мы проигрывали. От этого настроение падает, но сейчас, в эти два последних матча, мы постарались отбросить все плохие мыли. У нас очень мало осталось матчей дома, мы очень хотели порадовать своих болельщиков. Каждую игру, конечно, хотим радовать, но не получается, к сожалению.

Сохраняется ли мотивация на остаток регулярного чемпионата? Конечно. Мы задолжали болельщикам хорошую игру и именно победы. «Сибири» нельзя опускать руки и уходить на самое дно. Будем стараться проводить концовку с максимальной отдачей», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.