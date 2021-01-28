Виталий Кравцов улучшил личный рекорд результативности в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забросил шайбу в концовке третьего периода. 21-летнему форварду удалось обновить личный рекорд результативности за сезон в КХЛ. В нынешнем сезоне Кравцов набрал 22 (15+7) очка в 43 играх. До этого лучшим показателем хоккеиста было 21 (8+13) очко в сезоне-2018/2019.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 1 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» 31 января в Хабаровске — с местным «Амуром».