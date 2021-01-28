Кравцов: 75 процентов очков с выезда — хороший результат для «Трактора»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 ОТ).

«Хорошая, активная игра в две стороны. У них и у нас были моменты. Равный матч — бились, старались. Им надо было выиграть, что быть ближе к плей-офф, нам надо было выиграть, чтобы подняться выше в турнирной таблице.

Эпизод с заброшенной шайбой? Мы всю игру так действовали. Счёт был 1:2, нам надо было забивать. Старались, шли активно «двумя», и получился такой момент — бросил и забил. В овертайме допустили ошибку и проиграли.

75% очков с выезда, считаю, — хороший результат. Должны были выиграть, надо было брать 100% очков. Получилось как получилось. Эмоции, когда перевёл игру в овертайм? Эмоции обычно после матча. Игра продолжалась, мы не радовались. После они были не очень хорошими.

Всегда хочется большего. Чувствую, что добавляю и могу ещё. Спасибо партнёрам, которые выводят меня на такие позиции. Могу играть лучше. Нет предела совершенству. Что мне помогло так прогрессировать? Трудный вопрос. Разговариваю с наставниками, тренируюсь, отрабатываю навыки, смотрю на других. Подчёркиваю, что хорошо, а что плохо. Через работу всё приходит», — приводит слова Кравцова пресс-служба клуба.