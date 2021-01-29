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Артемий Панарин забил гол в матче с «Баффало», набрав 8-е очко в 7 матчах сезона НХЛ

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Рейнджерс». «Рейнджерс» открыл счёт в матче на 10-й минуте. Гол в свой актив записал Райан Строум. Результативными передачами отметились российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич. В конце второго периода Панарин отличился сам.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.