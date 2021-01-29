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35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Каролине» в овертайме

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме с минимальным счётом – 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой встрече стал чешский форвард Мартин Нечас, поразивший ворота Андрея Василевского на второй минуте овертайма.

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На счету российского голкипера «молний» в этой встрече 35 отражённых бросков из 36. Его соотечественники и одноклубники Михаил Сергачёв и Александр Волков набранными очками не отметились.

20-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников прервал свою 3-матчевую серию с набранными очками. В этой игре он провёл на льду 18 минут 17 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0».