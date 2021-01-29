Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Линди Рафф стал седьмым тренером в истории НХЛ, достигшим рубежа в 1500 матчей за карьеру

Линди Рафф стал седьмым тренером в истории НХЛ, достигшим рубежа в 1500 матчей за карьеру
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз», в которой гости одержали вторую победу подряд в этом противостоянии — 3:1.

Для главного тренера «дьяволов» Линди Раффа этот матч стал 1500-м за карьеру в лиге. Канадский специалист стал седьмым тренером в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекордсменом лиги является Скотти Боумэн (2141), второе место занимает главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль (1709), топ-3 замыкает главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц (1681).

Четвёртое место делят Эл Эрбур и главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис (1607), а на шестом месте располагается Кен Хичкок (1598). Следом в списке идёт Рафф.

Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021