Линди Рафф стал седьмым тренером в истории НХЛ, достигшим рубежа в 1500 матчей за карьеру
В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз», в которой гости одержали вторую победу подряд в этом противостоянии — 3:1.
Для главного тренера «дьяволов» Линди Раффа этот матч стал 1500-м за карьеру в лиге. Канадский специалист стал седьмым тренером в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекордсменом лиги является Скотти Боумэн (2141), второе место занимает главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль (1709), топ-3 замыкает главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц (1681).
Четвёртое место делят Эл Эрбур и главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис (1607), а на шестом месте располагается Кен Хичкок (1598). Следом в списке идёт Рафф.
Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис вышел на седьмое место по победам в истории НХЛ
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