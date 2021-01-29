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Шестёркин: в целом «Рейнджерс» показывают очень хороший хоккей. Было важно победить

Шестёркин: в целом «Рейнджерс» показывают очень хороший хоккей. Было важно победить
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ), в котором одержал первую победу в сезоне.

«Было тяжело. Команда играла очень хорошо. Я благодарен ребятам, что помогли мне одержать победу. Все блокировали очень много бросков, показывали очень хороший хоккей. Также хочу поздравить Алексиса Лафренье с первой шайбой в НХЛ.

Мне есть над чем работать. Я продолжаю это делать и надеюсь, что дальше моя игра будет только лучше и лучше и я буду помогать команде побеждать. Сегодня наша команда провела очень хороший матч. Это в целом заслуга полевых игроков. А я просто не хотел, чтобы игра уходила к сопернику. Делал всё возможное ради победы, и ребята всё-таки смогли её одержать.

Для нашей команды очень важно было сегодня победить. Потому что мы уступили в двух матчах в Питтсбурге, хотя по игре выглядели гораздо лучше, чем соперник. И здесь первая игра в Баффало – мы только во втором периоде не очень хорошо играли. А так в целом показываем очень хороший хоккей…

В овертайме я чувствовал себя прекрасно. В третьем периоде было достаточно работы, я уже вошёл в игру. А в первом и втором периодах по моим воротам было только девять бросков. Ребята играли просто потрясающе. Я думаю, мы должны были забирать эту встречу ещё в основное время», – цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.

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