Советский хоккей — не прихоть Ларионова, а генеральная идея ФХР. И она будет жить дальше

Российская молодёжка должна играть красиво. Но, чтобы при этом побеждать, нужно к выбранному стилю подходить с умом.

После МЧМ-2021 под шквальный огонь критики попали буквально все, кто имеет отношение к молодёжной сборной России по хоккею. Досталось (во многом справедливо) и руководителям, и хоккеистам, ну а больше всего шишек собрал Игорь Ларионов. Профессора фактически назвали конъюнктурщиком: мол, в 60 лет вдруг решил стать тренером, возглавил вторую команду страны и навешал всем лапши со своим «советским хоккеем» — так сказать, «пристроился к кормушке», хотя раньше едва ли не возглавлял оппозицию ФХР.

Конечно, можно видеть в Ларионове и его взглядах корень всех проблем России на турнире. Но всё-таки не надо забывать, что сотрудничество Игоря Николаевича с ФХР — это вовсе не инициатива Профессора, а изменение стиля игры молодёжки — национальная программа, продвижение которой просто доверили Ларионову как человеку в теме.

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Переход на атакующий, комбинационный, пресловутый советский хоккей — это решение ФХР, а именно главного человека в организации Романа Ротенберга. Это ему надоело смотреть, как российская молодёжка при Брагине играет в «биться-бороться», героически терпит на МЧМ и выгрызает медали с потом и кровью. Главе штаба захотелось красивого, размашистого хоккея, и он зацепился за наши традиции, за нашу историю, в которой чётко прописано, что Михайлов — Петров — Харламов и Крутов — Ларионов — Макаров доминировали над соперниками, контролировали шайбу, кружили комбинации на скорости и приносили советским зрителям колоссальное эстетическое удовольствие, а не вымучивали победы с надрывом и драмой.

Ротенберг пожелал видеть то же самое и в современном хоккее. Взрослую сборную трогать не было особого резона, так как туда приезжали уже сложившиеся мастера, которым бессмысленно было навязывать какую-то определённую модель игры. Хотя и там убрали Алексея Кудашова, который проповедовал оборонительный, аккуратный и примитивный стиль игры, расходившийся с новой линией партии.

Фото: iihf.com

А вот молодёжка была идеальным местом для экспериментов. Парни до 20 лет — пластилин, из которого лепи, что хочешь. Первый шаг был сделан перед стартом прошлогоднего МЧМ, когда в молодёжной сборной России, собственно, и появился Игорь Ларионов. Роман Борисович устроил своего новоиспечённого советника в штаб к Валерию Брагину вместо Юрия Бабенко, который давно работал с Брагиным в команде. Внешне странная перестановка, но объяснялась она легко: Бабенко — приверженец оборонительного хоккея, а Ларионов должен был внедрить в сборной идеи хоккея атакующего и научить нашу молодёжь контролировать шайбу и соответственно контролировать игру.

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Невозможно было не заметить, что хоккей сборной России на МЧМ-2020 разительно отличался от того, что было раньше при Брагине. Говорю не про результат, а про стиль. Да и сам Валерий Николаевич отмечал, что поменял взгляды на хоккей после работы с Ларионовым.

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Но тут важно понимать, что Ларионов выступил не революционером, не новатором, а лишь проводником идей руководства. Просто Игорь Николаевич прекрасно знает, что такое «советский хоккей», и может донести это до игроков, поэтому ФХР и решила довольно внезапно навести с ним дружбу.

Но если бы Ларионова не было или он не согласился на тренерскую работу, то сборная бы всё равно перестроилась на новый стиль, так как это была верховная идея, установка, которую в любом случае пришлось бы выполнять. ФХР и Ротенбергу повезло, что Ларионов проявил лояльность и не пришлось искать других исполнителей, ну а после триумфа новой модели игры на МЧМ-2020 стало понятно, что Игорь Николаевич совсем скоро возглавит молодёжку.

Так что «советский хоккей» внедрил в молодёжку вовсе не Ларионов. Поэтому сейчас никто в ФХР и не «наезжает» на тренера, оставляя его в должности. Ротенберг и Третьяк винят плохую физподготовку сборной, но не задевают стилевые особенности, так как в этом контексте их идеи были полностью воплощены. Причина провала на МЧМ — отнюдь не модель игры, а слабая физика, помешавшая действовать в соответствии с этой моделью. Такова официальная позиция.

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И из неё выходит, что от «советского хоккея» в молодёжке никто отказываться не собирается. Творчество, красота, эстетика — на это будут делать акцент и дальше в сборной U20. И это абсолютно нормально для нашего хоккея. Руководство национальной команды можно критиковать за что угодно, но только не за желание изменить философию. Идея двигаться в сторону атаки, доминирования на площадке, конечно, рискованна, но интересна и, на мой взгляд, вполне живуча для российского хоккея.

Фото: iihf.com

МЧМ показал, что хоккей выходит на пик популярности. Скоро в России будет, как в Канаде Вид спорта номер один определён, и хоккейный бум в нашей стране будет только нарастать. Но его необходимо подкреплять победами.

Нам нельзя брать пример с нашего футбола. Он ведь во многом пострадал из-за тактики Курбана Бердыева, который умело ставил «автобус» в своём «Рубине» и добивался результата. Многие стали копировать стиль казанцев, но уровень чемпионата стал серьёзно проседать, что в последние годы ярко иллюстрирует выступление наших клубов на международной арене, где совсем другие скорости. Сборная России тоже давно ушла от славной модели Хиддинка, который учил наших футболистов играть интересно, творчески, не трусливо. В результате на ЧМ-2018 мы радовались, что в четвертьфинале подопечные Черчесова взяли измором испанцев, но многим ли та сенсационная победа в серии пенальти принесла эстетическое удовольствие? И многие ли верили, что при таком стиле футбольная Россия выйдет на новый уровень в долгой перспективе, даже если добьётся чего-то на домашнем мировом форуме?

Ладно, допустим в футболе у нас есть проблемы с кадрами. Креативных, техничных игроков то ли не воспитывают, то ли не там ищут, и «автобусная» тактика становится иногда единственно верной. Но в хоккее-то совсем другое дело! Однако мы видим, что и в КХЛ многие тренеры копируют модель Квартальнова — Никитина. В ней нет ничего плохого, но неужели только тактика «бей-беги» с модификациями способна приносить результат? Неужели мы не имеем ресурсов, чтобы в стилевом плане вернуться к пресловутому «советскому хоккею» и побеждать на международной арене уверенно, красиво, убедительно?

Мне кажется, что наш хоккей не требует упрощения, чтобы быть успешным. И в этом и заключается идея ФХР, воплощением которой и занимается Игорь Ларионов. На МЧМ-2021 не получилось, но давайте посмотрим, что будет через год. Однако мне очевидно: чтобы избежать нового провала, и руководству, и тренеру молодёжки нужно быть гибче.

В современном хоккее нельзя преследовать какой-то определённый стиль, надо быть разностороннее, универсальнее. Ларионов просил игроков творить и держать шайбу, но в его штабе некому было высечь характер из молодых пацанов. И я уже говорил, что бесхребетность, а не слабая физика — главная проблема этой сборной. На дистанции короткого турнира сила духа даже важнее, чем ОФП. Можно говорить, что российскую команду не смогли вывести на пик формы к плей-офф. Но мне кажется, что полуфинал с канадцами был с треском проигран не в ногах, а в головах. Психология не вывезла.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

Какое может быть решение в этой ситуации? Очевидно, Ларионову необходим помощник, который бы отвечал за характер, мотивацию и количество стали в одном месте. Такой, например, как Андрей Разин, как Андрей Назаров, как Сергей Светлов, если говорить об известных в КХЛ персонах. А на МЧМ-2020 за этот аспект, судя по всему, отвечал Валерий Брагин, и, знаете, у этого дуэта получалось очень неплохо, несмотря на все слухи о внутренних разногласиях.

Фото: iihf.com

И второе, собственно, модель игры. «Советский хоккей» — это здорово, но нельзя, например, 60 минут креативить и доминировать против Канады, да ещё и у неё в логове. Где-то надо потерпеть, сыграть попроще, выдержать стартовый натиск, поотбрасываться, а затем уже, успокоив соперника, навязывать свой атакующий и комбинационный хоккей. Это никак не разойдётся с генеральной идеей, зато поможет добиться результата. Однако в полуфинале МЧМ-2021 мы видели, как Россия вышла на лёд самоуверенной и неготовой, за что быстро поплатилась.

У российского хоккея много проблем, это не секрет. Инфраструктура, детско-юношеский спорт, коррупция… Базис провисает, и за это нужно критиковать ФХР. Но если говорить о генеральной идее, о философии, касающейся стиля, которую сейчас пытаются насадить на верхушке иерархии (то есть, в молодёжной и отчасти взрослой сборной страны), то в этом контексте всё делается правильно. Да, Россия должна играть в красивый хоккей, и именно на нём должно воспитываться подрастающее поколение. Просто нужно не бросаться в крайности и всё делать с умом.