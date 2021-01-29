Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подходит к концу. Каждой из команд в Западной конференции осталось провести по 10-13 матчей.



К этому моменту места, позволяющие выйти в плей-офф, занимают ЦСКА, СКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Йокерит», минское «Динамо», «Северсталь» и «Витязь». Если первые четыре команды либо уже вышли в плей-офф, либо слишком далеко оторвались от преследователей, то остальные команды ещё не гарантировали себе борьбу за Кубок Гагарина. Так, у «Йокерита» 57 очков после 47 матчей, у минского «Динамо» — 57 после 49, у «Северстали» — 54 после 50, у «Витязя» — 52 после 50. Борьбу за плей-офф продолжает и московский «Спартак», занимающий девятую позицию и набравший 52 очка после 50 матчей.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из клубов КХЛ не попадёт в плей-офф на Западе?».