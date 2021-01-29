Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли рассказал о состоянии травмированных Якупова и Покки

Хартли рассказал о состоянии травмированных Якупова и Покки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом», а также оценил состояние защитника Вилле Покки и нападающего Наиля Якупова.

«Покка сегодня не сыграет, но он уже чувствует себя хорошо и близок к возвращению в основу. Что касается Якупова, нам всё ещё нужно провести некоторые обследования, так что здесь ещё нет сроков возвращения Наиля на лёд.

Нас ждёт отличная встреча. 10 матчей до плей-офф, и у нашей команды очередная хорошая проверка. Оба клуба сильны. И самое интересное, что мы проводим два матча подряд друг с другом. Ждём битву двух равных соперников, у которых есть в составе классные мастера», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.

«Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021