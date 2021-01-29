Хартли рассказал о состоянии травмированных Якупова и Покки
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от встречи с ярославским «Локомотивом», а также оценил состояние защитника Вилле Покки и нападающего Наиля Якупова.
«Покка сегодня не сыграет, но он уже чувствует себя хорошо и близок к возвращению в основу. Что касается Якупова, нам всё ещё нужно провести некоторые обследования, так что здесь ещё нет сроков возвращения Наиля на лёд.
Нас ждёт отличная встреча. 10 матчей до плей-офф, и у нашей команды очередная хорошая проверка. Оба клуба сильны. И самое интересное, что мы проводим два матча подряд друг с другом. Ждём битву двух равных соперников, у которых есть в составе классные мастера», — приводит слова Хартли официальная страница «ястребов» в YouTube.
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