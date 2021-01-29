Квартальнов раскрыл подробности расставания с Азеведу. Тот улетел в Канаду и не вернулся

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился подробностями расставания с нападающим Джастином Азеведу. В начале декабря 2020 года форвард улетел на родину, в Канаду, и не вернулся в расположение клуба. Контракт с ним был расторгнут.



«В октябре у команды был небольшой кризис? Это было непростое время не только для нас, но и для других команд. В период кризиса мы старались играть чуть иначе тактически. Много молодых ребят получили шанс. Я считаю, что мы неплохо преодолели тот период. Сейчас уже всё позади, и у «Ак Барса» идёт полноценная подготовка к плей-офф.



Что помогло команде в тот непростой момент? Тогда все сработали хорошо, лидеры в том числе. Главная ответственность и нагрузка легли на таких игроков, как Джастин Азеведу. Мы ему очень благодарны. Именно он был основной скрипкой в период кризиса. К сожалению, у нас не получилось вернуть его обратно. Это как раз и есть те отголоски октября.



Понимал ли, что Джастин, скорее всего, не вернётся, когда он улетел в Канаду? Предполагал. У него были проблемы со здоровьем. Может быть, ему нужно было отдохнуть, но он хотел играть, причём много играть. Джастин — бесстрашный парень», — приводит слова Квартальнова Sport24.

«Ак Барс» расторг контракт с Джастином Азеведу