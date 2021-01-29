Плющев: ребятам, вызванным на Евротур, по силам занять место в сильнейшем составе сборной

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав национальной команды на третий этап Евротура.
«В нынешнем составе много молодых, уже заявивших о себе ребят, которым вполне по силам занять место в сильнейшем составе сборной. Видно, что формирование команды полностью соответствует курсу, взятому Федерацией хоккея России по подготовке к ЧМ и ОИ. Россию на Шведских играх будут в основном представлять игроки, средний возраст которых составляет около двадцати лет. Большинство из них уже играли в системе сборных на различных международных турнирах. Кроме молодёжи, мы увидим уже более опытных ребят, таких, как Шмелёв, Жафяров, Самонов, Бутузов, Красковский. Все они являются лидерами своих клубов в КХЛ. Наша молодёжь на Кубке Карьяла показала, что с ней нужно считаться. Будем надеяться, что и в Швеции наша команда выступит также удачно», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 29 января 2021
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