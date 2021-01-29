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Коршков забил «Авангарду» курьёзный гол после крутого спасения Бобкова и ошибки Емелина

Коршков забил «Авангарду» курьёзный гол после крутого спасения Бобкова и ошибки Емелина
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Локомотив» в эти минуты принимает омский «Авангард» на стадионе «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле. Счёт — 2:1 в пользу «ястребов».

К началу второго периода «Авангард» вёл — 2:0. Во время стартового вбрасывания «Локомотив» перевёл шайбу в зону омичей. «Ястребы» попытались выбросить её из зоны, но в итоге шайбой завладел Михаил Беляев, сделавший эффектный пас на пятачок с разворота. Егор Коршков оказался один перед воротами, Игорь Бобков уже лежал, и перед нападающим были практически пустые ворота, но голкипер «ястребов» смог отбить бросок. Шайбу подхватил Алексей Емелин и попытался уйти от ворот, но подоспевший Павел Красковский помешал ему сделать это. В итоге шайба от клюшки Емелина заползла в ворота, и лежавший Бобков не смог вовремя схватить снаряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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