Фетисов: Путин сделал всё для развития хоккея. Системные проблемы — от Федерации хоккея

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мыслями о детском хоккее в России.



«Наша хоккейная школа сегодня не соответствует методикам и тенденциям мирового хоккея. У нас 6-летние дети тренируются шесть раз в неделю. Ну это абсурд! Я уже не говорю про поборы с родителей. Поэтому и нет спроса за результат. Из детского хоккея сделали большой бизнес. В других странах это не бизнес, а игра.



Считаю ли, что шесть тренировок в неделю слишком много? Это просто ужас. Мы отнимаем у них детство. Факты говорят о том, что те, кто начинает так рано и так много тренируется, к 10-12 годам выгорают и бросают хоккей. Он им просто надоедает. Так устроена детская психология. К тому же мы не даём возможности ребёнку заниматься чем-то другим, полноценно развиваться как личности.



В моем понимании спорт — это радость. Когда я рос, мы играли во все игры. Тот мир, в котором растут американские и канадские хоккеисты, тоже гораздо разнообразнее. Мы же своих загоняем в рамки «хоккеем единым», отбиваем у них желание. Вот и получаем в 12 лет неперспективных ребят.



У нас принято жаловаться на инфраструктуру. Но Владимир Путин сделал всё для развития хоккея. За последние годы построено 400 крытых арен. Для сравнения: в СССР их всего было 30. Мы запустили молодёжную лигу, ночную, помимо КХЛ… Но есть большая системная проблема в подготовке кадров, отсутствие профессионального подхода. И это недоработка Федерации хоккея, которая, как я не раз говорил, является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».