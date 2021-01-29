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Никитин — о матче с минским «Динамо»: здесь нужна была психология спортсмена

Никитин — о матче с минским «Динамо»: здесь нужна была психология спортсмена
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:1).

«Быстрый матч, готовились к такому. Ларс Юханссон здорово сыграл. Были хорошие моменты и командные действия, но были и индивидуальные ошибки. Из этого хоккей состоит, нужно разобраться и исключить эти ошибки.

Мы и к московскому «Динамо» готовились. Сегодня концентрация, может, больше была, качественнее работали с клюшкой и больше работали ногами. Особой работы над ошибками не было.

Здесь не то чтобы было принципиально выиграть после двух поражений подряд — здесь нужна была психология спортсмена. Когда проигрываешь, то есть небольшая заноза. Плюс мы и Минску последнюю нашу очную встречу уступили, поэтому готовились. Тяжёлый матч, непросто было сегодня выиграть», — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА прервал серию из двух поражений, забросив в ворота минского «Динамо» четыре шайбы
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