Лавиолетт ответил на вопрос, допустили ли российских игроков «Вашингтона» к тренировкам

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что российские игроки пока не вернулись к тренировкам с командой.



«Мы раньше с таким не сталкивались. Иногда игроки, которые восстанавливаются после травмы, выходят на лёд раньше срока. И тогда их можно убрать из списка травмированных. Но не знаю, как мы поступим в этой ситуации. Думаю, они выйдут на лёд, когда допустят всех», — приводит слова Лавиолетта NBC.



Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Овечкин пропустил 32-ю игру в НХЛ. Ранее его наказали за нарушение протокола COVID-19