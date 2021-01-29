Лавиолетт ответил на вопрос, допустили ли российских игроков «Вашингтона» к тренировкам

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что российские игроки пока не вернулись к тренировкам с командой.
«Мы раньше с таким не сталкивались. Иногда игроки, которые восстанавливаются после травмы, выходят на лёд раньше срока. И тогда их можно убрать из списка травмированных. Но не знаю, как мы поступим в этой ситуации. Думаю, они выйдут на лёд, когда допустят всех», — приводит слова Лавиолетта NBC.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
- 29 января 2021
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