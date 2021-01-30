Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии The Hockey News

Издание The Hockey News составило рейтинг игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.
Список возглавил российский нападающий Александр Овечкин с заработной платой € 9,5 млн. На втором месте находится защитник «Королины Харрикейнз» Даги Хэмилтон (€ 5,7 млн). Замкнул тройку нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског (€ 5,5 млн). В топ-5 также входят Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (€ 7 млн) и Тэйлор Холл из «Баффало Сэйбрз» (€ 8 млн)
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
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