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Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии The Hockey News

Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии The Hockey News
Хоккей / НХЛ 0
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Издание The Hockey News составило рейтинг игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами предстоящим летом.

Список возглавил российский нападающий Александр Овечкин с заработной платой € 9,5 млн. На втором месте находится защитник «Королины Харрикейнз» Даги Хэмилтон (€ 5,7 млн). Замкнул тройку нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског (€ 5,5 млн). В топ-5 также входят Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (€ 7 млн) и Тэйлор Холл из «Баффало Сэйбрз» (€ 8 млн)

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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