Форвард «Миннесоты» Фиала дисквалифицирован на три матча за жёсткий фол на Рое

Нападающий «Миннесоты Уайд» Кевин Фиала дисквалифицирован на три матча за жёсткий фол на защитнике «Лос-Андджелес Кингз» Мэтте Рое, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В одном из эпизодов матча Фиала врезался в Роя, впечатав его в борт. Помимо дисквалификации Фиала оштрафован на $ 77,5 тыс. долларов. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи ирокам.

Сам матч регулярного чемпионата НХЛ завершился победой «Миннесоты» со счётом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Кирилл Капризов.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.