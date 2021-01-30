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Тихонов: «Ак Барсу» сейчас важно найти тот хоккей, который мы будем показывать в плей-офф

Тихонов: «Ак Барсу» сейчас важно найти тот хоккей, который мы будем показывать в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал о целях казанского клуба в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас важно найти тот хоккей, который мы будем показывать в плей-офф. Когда плей-офф начнётся, это будет уже другая игра. Все начнут играть в более силовой хоккей, нужно психологически быть готовыми к этому и понимать, какие скорости будут. Думаю, большая часть успеха нашей команды заключается в наличии костяка. «Ак Барс» не сильно изменился с прошлого сезона, а новички быстро влились в коллектив.

В чём «Ак Барсу» нужно прибавлять перед стартом плей-офф? Последние матчи открыли нам глаза, в где нужно действовать лучше. Мы делали ненужные ошибки в своей зоне, поэтому следует обратить на это внимание. Тяжело быть идеальным везде. Если игроки верят, доверяют тренерам, это позволяет стать лучше.

Стиль Дмитрия Квартальнова сравнивают с североамериканским? Правда, есть много схожих вещей. Дмитрий Вячеславович был одним из моих первых тренеров на взрослом уровне. Мы вместе работали в «Северстали», за это время его стиль только эволюционировал. Все знают, что его команды стараются играть быстро и агрессивно, но другое дело, как он доносит это до команды. Этот год тяжёлый из-за пандемии, постоянно происходили изменения в составе, нужно было грамотно вносить изменения, привлекать новых ребят. И мы вместе справились с этим, играя так, как требовала ситуация», — приводит слова Тихонова пресс-служба КХЛ.

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