Йори Лехтеря вернулся в состав «Спартака» после травмы

Нападающий «Спартака» Йори Лехтеря вернулся в состав столичной команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Хоккеист попал в заявку «Спартака» на матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который состоится сегодня, 30 января. Начало — в 17:00.

Напомним, Лехтеря получил травму верхней части тела 11 декабря 2020 года в матче с череповецкой «Северсталью» (3:4). Хоккеист пропустил 15 матчей «Спартака».

В регулярном чемпионате 32-летний Лехтеря в 31 матче забросил семь шайб и отдал 29 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром красно-белых.

«Спартак» после 50 матчей занимает 9-е место в Западной конференции и 17-е — в сводной таблице КХЛ. Столичный клуб набрал 52 очка, одержав 16 побед в основное время, 6 — в овертайме и одну — в серии буллитов.