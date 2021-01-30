Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Спартака» Котляревский и защитник СКА Галенюк устроили роскошный бой

Нападающий «Спартака» Котляревский и защитник СКА Галенюк устроили роскошный бой
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» в эти минуты принимает на «ЦСКА-Арене» санкт-петербургский СКА.

На 24-й минуте встречи защитник СКА Данила Галенюк вступился за голкипера команды Александра Самонова и вступил в драку с нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским. Хоккеисты схватились друг за друга и сбросили по перчатке со свободных рук, после чего начали наносить удары друг другу. Арбитры в драку не вмешивались. Поначалу Котляревский прижал Галенюка к борту, однако затем смог нанести несколько мощных ударов и повалить нападающего «Спартака» на лёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сейчас в матче подходит к концу второй период. «Спартак» крупно уступает — 0:3.

СКА забросил «Спартаку» две шайбы за 18 секунд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021