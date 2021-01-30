Нападающий «Спартака» Котляревский и защитник СКА Галенюк устроили роскошный бой

Московский «Спартак» в эти минуты принимает на «ЦСКА-Арене» санкт-петербургский СКА.

На 24-й минуте встречи защитник СКА Данила Галенюк вступился за голкипера команды Александра Самонова и вступил в драку с нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским. Хоккеисты схватились друг за друга и сбросили по перчатке со свободных рук, после чего начали наносить удары друг другу. Арбитры в драку не вмешивались. Поначалу Котляревский прижал Галенюка к борту, однако затем смог нанести несколько мощных ударов и повалить нападающего «Спартака» на лёд.

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Сейчас в матче подходит к концу второй период. «Спартак» крупно уступает — 0:3.