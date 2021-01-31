Свечников забросил 4-ю шайбу в сезоне, доведя счёт до крупного в игре с «Далласом»

20-летний российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», проходящей в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», к концу 2-го периода отметился 4-й заброшенной шайбой в текущем сезоне.
На 9-й минуте 2-го периода Свечников получил шайбу в непосредственной близости ворот Антона Худобина и уверенно переиграл своего соотечественника, сделав счёт 3:0 в пользу «Харрикейнз». Ему ассистировал Себастьян Ахо. Уже через несколько минут Райан Дзингел увеличил преимущество «Каролины» (4:0).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» Каролины.
Для Свечникова это уже 4-я шайба в текущем сезоне, также на его счету 2 результативные передачи при показателе полезности «+2».
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