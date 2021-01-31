«Флорида» обыграла «Детройт», у Бобровского 25 сейвов
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Кейт Яндл и Алекси Хепониеми. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27.
У «Детройта» голы на свой счёт записали Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Российский форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей.
Это поражение стало для «Детройта» пятым подряд. У «Флориды» четыре победы при одном поражении.
Следующий матч команды сыграют между собой 1 февраля, затем «Флорида» 5 и 6 февраля примет «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» на выезде 4 и 6 февраля сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
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