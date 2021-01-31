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Будро: если ты позволяешь Овечкину нанести бросок, жди беды. Это свойственно суперзвёздам

Будро: если ты позволяешь Овечкину нанести бросок, жди беды. Это свойственно суперзвёздам
Хоккей / НХЛ 0

Бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро, который ныне выступает в роли эксперта на телевидении, прокомментировал гол нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).

«Столько раз видел его голы, что меня они не удивляют. Если позволяешь ему нанести бросок, жди беды. Шайба так быстро уходит с его крюка, что очень сложно отследить её движение. Это случается с суперзвёздами. Величие следует за величием», — сказал Будро.

Напомним, российский форвард Александр Овечкин отдал результативную передачу, а также забросил победную шайбу в ворота «Брюинз». Нападающий забил уже 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.

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