Будро: если ты позволяешь Овечкину нанести бросок, жди беды. Это свойственно суперзвёздам
Бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро, который ныне выступает в роли эксперта на телевидении, прокомментировал гол нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).
«Столько раз видел его голы, что меня они не удивляют. Если позволяешь ему нанести бросок, жди беды. Шайба так быстро уходит с его крюка, что очень сложно отследить её движение. Это случается с суперзвёздами. Величие следует за величием», — сказал Будро.
Напомним, российский форвард Александр Овечкин отдал результативную передачу, а также забросил победную шайбу в ворота «Брюинз». Нападающий забил уже 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.
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Он не выходил на лёд 10 дней, но именно Александру досталась «повязка кобры» — командный приз лучшему нападающему.
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