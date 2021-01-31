Кагарлицкий: молодым — дорогу, им тоже надо как-то пробиваться

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от матча со СКА.



«Было много травмированных ребят. Но сейчас все постепенно выходят. Думаю, к плей-офф будем уже в оптимальном составе. Молодые ребята, которые играли вместо травмированных, проявили себя очень хорошо и ни на секунду не выпадали из состава. В принципе, была боевая команда, не думаю, что тем, кто выпал из-за травмы, не смогли найти замены. Конечно, их не хватало, но молодым — дорогу, им тоже надо как-то пробиваться.



Перед матчем со СКА на что нужно в первую очередь обратить внимание? Тренеры скажут, чему мы должны уделять внимание. Готовимся серьёзно. Сильный соперник, с которым сложно играть. Смотрел их матч со «Спартаком». Они себя здорово проявили. Хотелось бы выйти на лёд с таким настроем, с каким выходили с ЦСКА, и тогда, думаю, всё будет нормально.



Может ли увеличение посещаемости домашних матчей московского «Динамо» до 50% вместимости арены сказаться на матче со СКА? Да, когда выходили на матч с «армейцами», складывалось впечатление, что настоящий аншлаг. Давно не играли в присутствии стольких болельщиков. И они здорово нас поддерживали. Спасибо болельщикам. Победа с ЦСКА отчасти их заслуга. Конечно, хотелось бы видеть полностью заполненные трибуны, но реалии сейчас таковы, что и 50% — уже хорошо. Радуемся тому, что есть», — приводит слова Кагарлицкого официальная страница бело-голубых в «Телеграме».

Крикунов — о молодёжи «Динамо»: копия всегда хуже оригинала. Не надо копировать Шипачёва