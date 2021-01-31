Михасёнок: у меня перед Новым годом погиб отец… Посвятить ему гол — меньшее, что могу

Нападающий «Амура» Владимир Михасёнок прокомментировал заброшенную шайбу в матче с «Сибирью» (3:1).



«Самое радостное, что мы отправили своих болельщиков с прекрасным настроением домой спать и завтрашний день они начнут с ощущением, что всё отлично и всё хорошо.



У меня перед Новым годом погиб отец… Он поставил меня на коньки, сделал из меня того человека, который был сегодня на льду… Не посвятить ему гол было бы глупо, это меньшее из того, что могу сделать», — приводит слова нападающего пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.